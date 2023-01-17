Вице-мэра Магнитогорска оставили в СИЗО

Замглавы Магнитогорска проведет за решеткой еще месяц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 17 января, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление районного суда о продлении ареста заместителю главы Магнитогорска, обвиняемому в получении взятки.

Н️апомним, чиновника задержали осенью прошлого года. По версии следствия в период с августа по сентябрь 2022 года вице-мэр вместе с директором муниципального предприятия получили от представителя коммерческой организации вне менее 1,5 миллионов рублей за помощь в заключении контрактов с городской структурой.

12 декабря Правобережный районный суд Магнитогорска продлил меру пресечения в виде заключения под стражей в общей сложности до 5 месяцев, то есть до 13 февраля 2023 года.

Сторона защиты оспорила это постановление, настаивая на замене содержания под стражей на домашний арест.

️По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»