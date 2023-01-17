Челябинская область теряет социально-экономическую устойчивость

Южный Урал ухудшил позиции в рейтинге социально-экономической стабильности российских регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», список 35 наиболее социально-экономически устойчивых субъектов РФ представил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

Ранжирование регионов проводили на основе трех критериев: средняя заработная плата, уровень социального благополучия (отношение средней зарплаты к минимальной стоимости жизни одного работающего) и региональный продукт на душу населения. Данные исследователи взяли из отчетов Росстата.

В итоге по результатам третьего квартала 2022 года рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО и Чукотка. Следом за ними идут Сахалинская область, Москва и Ханты-Мансийский АО (поделили 5-е место), Магаданская область, Якутия, Санкт-Петербург, Мурманская область и Республика Коми.

Во второй десятке из уральцев представлена Свердловская область, занявшая 19 место.

Челябинская область со сводной оценкой 29,67 (чем выше значение, тем ниже место в рейтинге) расположилась на 27 месте, опустившись по сравнению со вторым кварталом прошлого года на две строчки.

Регион оказался единственным в УрФО, ухудшившим свои позиции по сравнению с предыдущим рейтингом, исключая Курганскую область, которая вообще не вошла в список устойчивых регионов.

Отметим, что в индексе социального благополучия, составляемом ФоРГО, Челябинская область также ухудшила свое положение, опустившись по итогам третьего квартала 2022 года с 23 на 24 место.

Челябинск, Виктор Елисеев

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