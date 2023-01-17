Власти Каслей восемь лет тянут с капремонтом теплотрассы

Суд обязал мэрию Каслей провести капитальный ремонт тепловых сетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее надзорное ведомство Каслей провело проверку исполнения требований законодательства об организации теплоснабжения населения администрацией Каслинского городского поселения.

Установлено, что на территории города находятся два аварийных участка тепловых сетей общей протяженностью около 1 километра, обеспечивающих теплоснабжение районной больницы и 33 жилых домов и зданий.

Положительное заключение государственной экспертизы сметной документации на проведение капитального ремонта одной из износившихся веток теплотрассы власти поселения получили еще в 2014, другой – в 2020 году, но до настоящего времени работы не выполнены.

Решением Каслинского городского суда по исковому заявлению прокурора бездействие администрации Каслинского городского поселения признано незаконным, на мэрию возложена обязанность провести капитальный ремонт тепловых сетей.

Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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