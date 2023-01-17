Неадекватный магнитогорец раскурочил торговый киоск и машину «скорой»

В Магнитогорске мужчина попытался ограбить торговую точку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе группы предприятий «Право роста», инцидент произошел в ночь на понедельник, 16 января, на одной из остановок общественного транспорта в Магнитогорске.

«Продавец киоска на остановочном комплексе нажала тревожную кнопку – к ней пытался ворваться мужчина в состоянии опьянения, вероятно, наркотического», – рассказали представители ЧОП. Магнитогорец бил окна и не оставлял попыток пробраться за кассу.

Когда же все попытки окончились неудачей, неадекват попытался броситься под проезжавшую мимо машину скорой медицинской помощи, кинул в нее стеклянную бутылку и разбил лобовое стекло.

После того, как его задержали сотрудники охранного предприятия, южноуралец продолжал вести себя неадекватно. Когда к месту прибыл экипаж Росгвардии, было решено вызвать психиатров. Мужчину передали сотрудникам специализированной скорой помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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