Жители уральского поселка «засыхают» из-за постоянных отключений водоснабжения

В поселке Челябинской области отключают водоснабжение по нескольку раз в неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с регулярными отключениями столкнулись жители поселка Межозерный, расположенного на территории Верхнеуральского района. Об этом они рассказали в паблике «Текслер, помоги».

«Судя по практически ежедневным отключениям, система водоснабжения поселка находится в аварийном состоянии, воды в частном секторе нет с утра до позднего вечера, давление в системе практически отсутствует, – пишут южноуральцы. – Отключения воды происходят без оповещения населения, население питьевой водой на время проведения ремонтных работ не снабжается, на вопросы диспетчер водоканала отвечает невразумительно, запись разговоров с диспетчером не производится, то есть факт обращения и факт оставления заявки на любые виды работ в водоканал недоказуем».

По словам верхнеуральцев, в последние годы ситуация с водоснабжением и водоотведением в поселке катострафически ухудшается. При этом на местном уровне проблему решить чиновники, похоже, не в состоянии. А потому жители просят вмешаться региональные власти.

Как сообщили в администрации Верхнеуральского района, в данный момент специалисты ЖКХ занимаются устранением данной ситуации. «С декабря по сегодняшний день в системе водоснабжения были устранены три прорыва. Отключение водоснабжения производится на участке, где ведутся ремонтные работы, продолжительностью не более 5 часов», – рассказали представители властей. При этом чиновники подчеркивают: об отключении системы водоснабжения жителей заранее уведомляют.

Но межозерцы заявлениям администрации не верят. А кто-то даже не горит желанием общаться с ними. «Я к вам не обращался, – ответил автор поста на комментарий чиновников под своим сообщением. – У вас всегда все хорошо, снимите розовые очки, в поселке очень много проблем: водоснабжение, состояние дорог просто ужас (колея). Отключения воды за прошедшие 5 дней (13.01, 16.01, 17.01), и не факт что сделают».

Поддерживают земляка и другие жители. «Разве это нормально, когда по 4-5 дней в неделю отсутствует водоснабжение?" – возмущаются они.

«Почему у вас постоянно отписки, вы когда реально начнете что-то делать? – вторят вернеуральцам другие комментаторы. – У меня маленький ребенок, и постоянное отключение воды без предупреждения надоело уже. Я где должна взять воды, чтобы подмыть ребенка или приготовить? Планируемое завершение работ, как вы говорите, уже происходит два месяца! Два!!! И так постоянно: то воду отключат, то напора нет, а когда звонишь диспетчеру и спрашиваешь, почему так, она говорит, что все старое и дырявое, пишите губернатору!!! И куда нам тогда обращаться? Может, в администрацию президента написать?"

Впрочем, кое-кто из участников обсуждения соглашается: об отключениях, действительно, предупреждают. Но время, указанное в предупреждении, не всегда соответствет реальности: пишут, что отключат в такой-то час, отключают раньше. И наоборот: вода в кранах межозерцев, если и появляется, то намного позже заявленного, а потому и пятичасовые отключения длятся зачастую вдвое дольше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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