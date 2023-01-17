На вокзале в Челябинске полиция наткнулась на сбежавшего из Миасса четвероклассника

Полицейские вернули из Челябинска в Миасс одиннадцатилетнего путешественника.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, в один из дней минувшей недели вечером сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции обратили внимание на ребенка, который был на пригородном вокзале Челябинска без взрослых.
Полицейские отвели мальчика в служебное помещение для выяснения обстоятельств. Из рассказа школьника инспекторы отделения по делам несовершеннолетних узнали, что одиннадцатилетний мальчик живет в Миассе. Вечером он купил билет на электропоезд «Миасс 1 – Челябинск», и поехал в гости к бабушке.
О своем путешествии ребенок никого не предупредил, в том числе и бабушку. На звонки матери не отвечал из-за неисправного телефона.
Сотрудники транспортной полиции провели со школьником профилактическую беседу, связались с родителями мальчика и сообщили о его местонахождении.
В настоящее время ребенка передали матери.
Челябинск, Виктор Елисеев
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