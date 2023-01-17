В Челябинске на территории парка Гагарина нашли трупы расстрелянных собак

Неизвестный расправился над бездомными животными в центральном парке Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тела погибших собак обнаружили сегодня, 17 января, зоозащитники. Они и обратились в полицию.

По словам челябинцев, найдено три трупа. Все животные были расстреляны. Возможно, жертв жестокой расправы больше.

«Пришли кормить собак, заодно хотели отловить собаку на стерилизацию. Идя по лесу обнаружили один труп, далее еще, – цитирует Агентство чрезвычайных новостей горожанку. – Мы в шоке и сразу вызвали полицию».

Сейчас на месте жуткой находки работает полиция. Стражи порядка устанавливают возможных свидетелей инцидента.

В парке Гагарина не первый раз расправляются с бездомными животными. Действуют изверги с крайней жестокостью. Несколько убитых собак уже находили в прошлом году. Не исключено, что действует один и тот же психически нездоровый человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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