В Челябинске отдали под реновацию еще один участок

В Челябинске решили отдать под реновацию один из участков в центре Металлургического района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия выставляет на торги (на право комплексного развития территории) квартал в границах улиц Электростальской, Минина, Пожарского и шоссе Металлургов.

Сейчас на 0,7 гектара расположено 3 аварийных дома общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. На их месте предполагается возвести высотные дома с жилой площадью в 10 раз больше.

Напомним, ранее заявлялось о планах реновации в поселке Северный по улице Дегтярева и на улице Сталеваров.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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