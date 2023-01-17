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Вторник, 17 января 2023, 20:13 мск

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На Урале продлили процесс банкротства подразделения Роскосмоса

Арбитражный суд продлил сроки конкурсного производства на Миасском машиностроительном заводе (ММЗ) еще на полгода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале 2021 года предприятие, входящее в корпорацию «Роскосмос», заявило о неспособности рассчитаться по долгам, общая сумма которых составила 2,4 млрд рублей. В декабре того же года на ММЗ ввели внешнее наблюдение.

В июле 2022 началась вторая стадия банкротства – на заводе ввели конкурсное управление сроком на полгода.

Напомним, на этом этапе проводится инвентаризация для определения перечня активов и их стоимости путем независимой оценки; создается конкурсная масса с включением в специальный фонд расчетов с кредиторами всех товарно-материальных ценностей должника, основных фондов и других видов активов, выявленных в ходе инвентаризации; принимаются кредиторские требования для проведения торгов в целях соразмерного погашения совокупных обязательств.

Теперь этот процесс на ММЗ продлен еще на 6 месяцев – до 18 июля, так как реестр кредиторов до сих пор не сформирован.

Миасс, Павел Зварзин

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