Власти Челябинска судятся за участок в городском бору

Мэрия Челябинска пытается вернуть землю, отданную под строительство школы бокса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не все спортивные проекты встречают безоговорочное одобрение администрации Челябинска. Так, больше года чиновники ведут тяжбу с ООО Спортивный комплекс С. Ковалева «Крашер», оспаривающим ее решение о расторжении договора аренды земельного участка, расположенного в зеленой зоне недалеко от границ ООПТ «Челябинский городской бор».

Напомним, о планах строительства в центре города, на участке между гостиницей «Рэдиссон», Центральным стадионом и легкоатлетическим манежем УралГУФК, здания для школы бокса стало известно в 2017 году. Проект представил известный боксер, чемпион мира среди профессионалов в полутяжелом весе по версиям WBA super, IBF, WBO Сергей «Крашер» Ковалев. Долгое время боксер был связан с Челябинской областью, так как родился в Копейске. Но к моменту презентации спортсмен уже не один год жил, в основном, в США, и на родине бывал наездами.

Инициативу по строительству «школы нокаута Сергея Ковалева» в том же 2017 году одобрил инвестиционный совет при главе региона Борисе Дубровском и без торгов передал земельный участок зарегистрированному в 2016 году ООО Спортивный комплекс С. Ковалева «Крашер». Поначалу учредителями общества, помимо самого боксера, были Василий Данильченко и директор ООО Иван Корниец. В январе 2019 года все трое продали свои доли известному в Челябинске застройщику Алексею Наговицыну, возводившему неподалеку конгресс-холл «Таганай-2000». В том же году он стал руководителем компании.

Летом 2021 года вокруг земельного участка вспыхнул скандал. В июне горожане сообщили о начавшейся вырубке деревьев. При этом в мэрии заявили, что разрешения на снос зеленых насаждений не давали. А в августе полиция и вовсе возбудила уголовное дело из-за незаконного сноса деревьев.

Возможно, после такого казуса в мэрии и задумались о дальнейшей целесообразности нахождения земельного участка в руках застройщика. Тем более, что после летней попытки, когда строители успели срубить 14 деревьев, работы прекратились. Так или иначе, в декабре 2021 года власти уведомили «Крашер» о расторжении договора аренды в одностороннем порядке. Это решение Алексей Наговицын оспорил в арбитражном суде. Суд встал на его сторону, не помогли и апелляции. Согласно картотеке арбитражных дел, разбирательства по этому делу во всех инстанциях закончились в октябре прошлого года, когда Арбитражный суд Уральского округа отклонил кассационную жалобу КУИЗО Челябинска.

Но, пока суд да дело, уже в августе 2022 года городские власти вновь направили компании уведомление о расторжении арендного договора. Наговицын опять подал на действия мэрии в суд, и Арбитражный суд Челябинской области иск удовлетворил. Это решение мэрия в самом конце декабря обжаловала в 18-й арбитражный апелляционный суд. Заседание по жалобе назначено на 16 февраля начавшегося года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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