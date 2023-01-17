В Магнитогорске 10-месячная девочка оказалась в реанимации – родители винят медиков

Ребенок через несколько дней после госпитализации оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чета из Магнитогорска обвиняет врачей в ухудшении состояния 10-месячной дочери. Они считают, что медики отнеслись к ребенку халатно. Об этом они заявили в видеообращении, адресованном губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

По словам южноуральцев, дочери стало плохо 13 января: у ребенка начались рвота и диарея. Родители вызвали скорую медицинскую помощь, и младенца с матерью увезли в инфекционную больницу на улице Рубинштейна с подозрением на ротавирусную инфекцию. В субботу, 14 января, ребенку стало хуже, но к жалобам горожанки медики отнеслись прохладно.

«Медперсонал говорил: «Отпаивайте просто водой». Но она ее не пила, – цитирует 74.ru мать девочки. – Как могла, я поила ее водой. Медсестра сказала: «Если бы была голодная – пила бы воду». 10-месячному ребенку как вообще такое можно сказать! Я их просила: «Вызовите врача дежурного, что-то сделайте». Они в 11 часов вечера сделали ей промывание желудка только, температура 38,8 спала, они ее сбивали уколами».

В ночь на 15 января температура у малышки снова поднялась. Полночи горожанка бегала между палатой и постом медсестры, так как медики сказали мерить температуру каждый час, а градусник был один на полтора десятка палат.

К утру ребенок уже не мог сидеть, ничего не пил и не ел. Но, несмотря на крики матери с просьбой позвать врача, медперсонал никак не реагировал. Даже когда у младенца начали синеть руки и ноги, медики заявили, что ничего страшного не происходит, посоветовав обтирать ей руки и ноги и отпаивать.

Через какое-то время после настойчивых просьб матери врача все-таки позвали. «Дочь при ней раза два опоносилась. Врач сказала: «Ну ладно, отпаивайте ее. Как можете – так и отпаивайте». Это было около 12 часов». Но ребенку становилось все хуже. После 17:00 воскресенья в палату вызвали врача-реаниматолога, и тот потребовал немедленно перевезти девочку в реанимацию.

Состояние малышки удалось стабилизировать, хотя, по данным родителей, она все еще находится в реанимации.

В министерстве здравоохранения Челябинской области после появления обращения в соцсетях потребовали провести внутренний контроль качества и безопасности медицинской помощи, оказанной пациенту в инфекционном стационаре Центра охраны материнства и детства города Магнитогорска (именно в состав этого учреждения входит стационар). Родители пострадавшего ребенка намерены обратиться в прокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»