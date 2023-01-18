18 января ожидаются следующие события – Челябинск

18.01.2023, среда

09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114, третий этаж, гербовый зал)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, каб. 504)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по по экономической политике (ул. Кирова, 114, третий этаж, гербовый зал)

13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по по промышленной политике (ул. Кирова, 114, третий этаж, гербовый зал)

14:00 Челябинск – Церемония закрытия 30-го форума молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг в будущее...» (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)

14:00 Челябинск – Час науки и творчества «В лабиринтах знаний» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе настольных игр «Твой ход» (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а)

15:00 Челябинск – Лекция о японской гравюре в рамках работы выставки «Отчетка III» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – «День рождения Снеговика» (Клубе «Шершни», ул. Центральная, 3а)

16:00 Челябинск – Познавательный час «Раз в крещенский вечерок…» для студентов педагогического колледжа (библиотека №25, пр. Победы, 111)

16:00 Челябинск – Вечер музыки к 130-летию композитора Оскара Строка «Король сочиняет танго» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Квест-игра «Спасая сказку» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

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