«Спишь, а это красота падает прямо на тебя!» Челябинцы пожаловались на очередную детскую больницу

Жители Челябинской области продолжают жаловаться на ужасающее состояние медицинских учреждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в паблике «Текслер, помоги!» челябинцы опубликовали фотографии палаты детского инфекционного отделения больницы №9: почерневшие и покосившиеся двери, ржавеющие кроватки, стены все в трещинах или с облупившейся и обвалившейся краской.

«Спишь, а вот эта красота падает прямо на тебя! – возмущается горожанка. –

В палате ни одной розетки, на весь этаж один малюсенький холодильник. С маленькими детьми (9 месяцев) питание подогреть негде! В боксах по две – три мамочки с детьми (инфекционное отделение!).

Градусников нет, кровь из вены у таких крошек берут шприцами, которые еще при Горбачеве закупали (иглы тупые, на себе испробовала, но я, ладно, взрослая – потерплю). Ощущение, что у детей не кровь берут, а режут на живую – такой душераздирающий крик стоит. Потом еще час кровь не остановить, т. К. прокол большой от толстой иглы! А главное, что ребенка не успокоить от боли и страха.

В субботу врача искала с 9 утра, в итоге в 16:00 нашла. Ни одного человека из медперсонала.

Алексей Леонидович, я все могу понять: на взрослых наплевать, на пенсионеров – но дети! Неужели это так сложно – привести в порядок детские учреждения?

Там ведь не просто страшно находиться, а опасно для жизни!

Из администрации города никто не хочет там отдохнуть? Так сказать, прочувствовать на себе это удовольствие?!

Очнитесь уже: дороги, фонарики, подсветки, киоски – у нас дети в больницах гибнут!»

Этот эмоциональный пост вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Жительница Кыштыма продемонстрировала рваный коричневый матрас: «У нас в инфекционной больнице, где тоже лежат дети, спят на таких матрасах. И тоже никому нет дело до этого».

«На Горького примерно так же в детском отделении», – заявила еще одна челябинка.

«Доводилось там лежать с ребенком. Дочке было плохо, подошла к дежурному врачу попросить осмотреть, ответ убил – цитирую: «Ребенок в сознании? Дайте смену доработать», – пишет третья.

«Это никогда не кончится. Я лежала в Копейске, в хирургии – там постельное, видимо, 80-х годов, все в дырах», – пожаловалась четвертая.

В министерстве здравоохранения Челябинской области ситуацию с детским инфекционным отделением больницы №9 прокомментировали так:

«Капитальный ремонт в корпусе проводился в 2014 году. С 2019 года отремонтировано два бокса на втором этаже, еще два на первом. Работы идут поэтапно.

С 2020 года корпус работал (часть корпуса продолжает до сих пор) как ковидный госпиталь, масштабные работы проводить не представлялось возможным. Тем не менее в 2022 году частично отремонтированы еще боксы и палаты на втором этаже.

На сегодня нуждаются в ремонте шесть палат в ковидном отделении на третьем этаже, где и находилась пациентка. Данный вопрос находится на контроле руководства больницы, ремонт запланирован, начиная с мая текущего года.

Персонал всегда находится на рабочем месте, в выходные по графику работают дежурный врач и медсестры. Кроме того, в субботу, о которой идет речь в обращении, проводился обход главного врача. Вопросов от пациентов не поступало.

На каждом этаже и в приемном покое есть бесконтактный термометр и ртутные градусники.

Изделия медицинского назначения для детей все стандартные, одноразовые, подбираются с учетом возраста. Используются иглы стандартного размера, в том числе иглы «бабочка».

Отметим: на размещенных челябинкой фото видно: что при ремонтах новый слой краски накладывался на предыдущий, в то время как технология требует сначала удалить старое покрытие, загрунтовать стены, покрыть их в 2 слоя шпаклевкой, снова загрунтовать. При этом каждый слой должен высохнуть. И только тогда наносится краска. То есть, можно сделать вывод, что капитальный ремонт в 2014 году сделали с нарушением технологии. Если и сейчас этапы грунтовки и шапклевки «пропускаются», то и вновь отремонтированные стены долго не простоят.

Что же касается градусников, которые есть «на каждом этаже и в приемной покое», то вряд ли он хранятся в открытом доступе – как правило, их держат под замком и раздают только утром и вечером. Так что если женщина не могла найти никого из медперсонала, то и получить градусник в «неурочное время» она не могла.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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