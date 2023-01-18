Две челябинки перевели мошенникам «по совету полицейских» 3,5 миллиона рублей

В Челябинске преподаватель и дизайнер мебели перечислили мошенникам 3,5 миллиона рублей, пытаясь обезопасить свои счета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, в отделы полиции «Калининский» и «Курчатовский» обратились челябинки 45 и 48 лет с заявлениями о хищении у них 2,2 миллиона и 1,3 миллиона рублей.

45-летняя горожанка рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительной структуры. Как рассказал собеседник, от ее имени выдана доверенность на третье лицо на распоряжение ее банковскими счетами, в связи с чем возбуждено уголовное дело.

Для помощи в решении этой ситуации якобы подключились сотрудники Центробанка, которые сказали перевести имеющиеся сбережения на безопасные счета. Поверив злоумышленникам, женщина сняла 1,7 миллиона рублей личных накоплений, а также оформила потребительский кредит на полмиллиона рублей, после чего перевела 2,2 миллиона на указанные мошенниками номера.

Второй челябинке также позвонила якобы сотрудница силовой структуры, рассказав, что в ее ведомстве возбуждено уголовное дело по факту неоднократных попыток оформления кредитов на имя женщины. По словам звонившей, в настоящее время операция отклонена, но вскоре банк ее одобрит, поэтому необходимо снять имеющиеся у нее средства и перевести их на резервный счет.

Далее также подключились якобы сотрудники Центробанка, которые спросили, сколько денег находится на счетах горожанки, после чего посоветовали как можно быстрее перевести их на безопасный счет, потому что они теперь принадлежат Центробанку.

Введенная в заблуждение женщина проехала в банк, где сняла 1,3 миллиона рублей со счета. При этом банковский сотрудник несколько раз спросил ее о причинах снятия. Следуя инструкции мошенников, она ответила, что деньги нужны ей для покупки квартиры. После этого через банкомат в одном из торговых комплексов перевела свои сбережения на продиктованные злоумышленниками номера.

Лишь после очередного звонка лжесотрудника Центробанка, который сказал, что теперь необходимо оформить кредит на свое имя и отменить его, женщина поняла, что попалась на удочку аферистов, и обратилась в полицию.

«Стоит отметить, что потерпевшие знали о существующих видах обмана, но все-таки поверили злоумышленникам, испугавшись потери средств», – отметили представители силового ведомства.

Действительно, СМИ и полиция регулярно публикуют предупреждения о схемах действий мошенников, опустошающих счета своих жертв. Несмотря на это, чуть ли не ежедневно южноуральцы отдают аферистам все свои сбережения, а также умудряются влезть в долги перед банками, оформляя кредиты на внушительные суммы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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