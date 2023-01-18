В Сатке сотрудницы контор микрозаймов повесили на клиентов кредиты на 812 тысяч рублей

В Челябинской области две сотрудницы микрокредитных компаний предстанут перед судом за мошенничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц поселка Межевой Саткинского района. Они обвиняются мошенничестве.

По версии следствия, в 2021 году одна из женщин, работая в должности специалиста микрокредитной компании, получила от своей знакомой, сотрудницы другой конторы микрозаймов, копии сохранившихся личных документов клиентов (паспортов и свидетельств государственного пенсионного страхования) и оформила 42 фиктивных договора займа, якобы заключенные между кредитным учреждением и саткинцами, на основании которых соучастницы получили из кассы 812 тысяч рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению.

По уголовному делу представителем потерпевшей организации заявлен гражданский иск на сумму 762 тысячи рублей с учетом добровольного возмещения 49 тысяч рублей.

Обвиняемые вину признали полностью, содействовали расследованию преступления, приняли меры к заглаживанию причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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