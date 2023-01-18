В Челябинской области выявили 37 тонн фальсифицированного сыра

Предприятие из Златоуста снабжало торговые точки соседнего региона поддельным сыром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в январе 2023 года на основе выявленных искусственным интеллектом данных о нарушении при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов было проведено расследование и установлено, что молокоперерабатывающее предприятие из Златоуста, выпуская продукцию из сырья с заменителем молочного жира, неправомерно называет ее сыром.

Так, в частности, в октябре 2022 года на предприятии из сырного продукта «Российский вкус», изготовленного из сырья с заменителем молочного жира, поступившего с предприятия из Чувашии, было выпущено 19 тонн сыра «Гауда 45%» и 18 тонн сыра «Пошехонский».

В ветеринарно-сопроводительных документах, оформленных во ФГИС «Меркурий», несмотря на содержание молоко-содержащего сырья, выпущенный продукт челябинским уполномоченным лицом ошибочно называется сыром.

«Напомним, что сыр выпускается только из натурального молока, а из молоко-содержащих продуктов производится сырный продукт», – отмечают в ведомстве.

Позднее 19 тонн сыра «Гауда 45%» были использованы для производства 18,2 тонны сыра «Князь Мещерский». И вновь выпущенный продукт назвали сыром.

Произведенную продукцию отправили для реализации в Свердловскую область.

Управление Россельхознадзора проинформировало получателя о том, что ему поставлена фальсифицированная продукция. Предприятию-производителю направлено предостережение.

По итогам проведенных мероприятий один пользователь хозяйствующего субъекта был заблокирован через «Ветис.Паспорт», другому выдано предупреждение.

Отметим, ранее, в ноябре 2022 года, Россельхознадзор уже информировало предприятие о том, что его уполномоченные лица оформляют электронные ветеринарные сопроводительные документы с грубыми нарушениями ветеринарного законодательства РФ. Тогда 57 тонн сырного продукта также были проданы поставщикам как натуральный сыр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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