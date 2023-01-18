В Челябинской области половина социально значимых товаров прибавила в цене

Жителей Челябинкой области пытаются убедить в том, что ситуация улучшается. Для этого чиновники используют давно отработанный метод жонглирования цифрами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня контрольно-счетная палата региона сообщила: «Социально значимые продукты демонстрируют снижение стоимости».

Согласно анализу данных о стоимости продуктов в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», «Спар», «Ашан», «за прошедшую неделю, по информации регионального Министерства сельского хозяйства, из 14 наблюдаемых товаров 7 позиций показали снижение цен, а 7 – незначительный рост», сообщили в ведомстве.

Лидером снижения цен в первую рабочую неделю нового года стали куры охлажденные и замороженные, подешевевшие на 1,46% (-2,17 рубля на килограмм). Отметим, что тенденция к снижению цен на курицу прослеживалась и в течение всей второй половины 2022 года.

На втором месте крупа гречневая-ядрица (-1,25%, или -1,40 рубля на килограмм). Вероятно, стал проявляться эффект от очень хорошего урожая на эту крупу в России.

Третья по темпам снижения свежая белокачанная капуста, потерявшая 1,25% (-0,27 рубля на килограмм). Впрочем, удешевление вряд ли можно считать значительным, если учесть, что в ноябре-декабре прошлого года стоимость этих овощей выросла более чем на 20%.

А вот куриные яйца продолжают дорожать: за прошедшую неделю они прибавили 1,32% (+0,93 рубля на десяток). В конце декабря прошлого года рост за две недели составил 4,55%. Отметим, что цены на этот продукт практически неуклонно растут, начиная с сентября минувшего года.

Вторым по динамике роста в начале нового года стало сливочное масло, стоимость которого на прилавках магазинов увеличилась на 0,87% (+1,22 рубля на 200 граммов). Интересно, что в течение июля-декабря 2022 года цена на него обычно колебалась в пределах 0,5-0,6% в ту или другую сторону.

Продолжает дорожать пшеничная мука. За первую рабочую неделю года рост составил 0,51% (+0,25 рубля на килограмм). Отмечали увеличение цены и во второй половине декабря (на 0,33%). Хотя пока рано говорить о формировании тенденции роста после существенной коррекции, произошедшей в ноябре-первой половине декабря.

Любопытно, что рост цен на эти продукты в КСП называют незначительным отклонением в сторону повышения, а к аналогичным процентам при понижении стоимости характеристика «незначительное» не применяется.

Добавим, что в числе дорожающих продуктов остаются свинина, говядина, хлеб и сахар.

Челябинск, Виктор Елисеев

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