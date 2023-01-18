В Роспотребнадзоре признали челябинские купели непригодными для купания

Роспотребнадзор потребовал ограничить купание в купелях на трех челябинских озерах.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, 10 января специалисты ведомства в рамках проведения социально-гигиенического мониторинга организовали отбор проб воды из поверхностных водоемов Шершневского водохранилища, озер Смолино и Первое в оборудованных при содействии мэрии Челябинска купелях.

Пробы взяли в микрорайоне Сосновка на Шершневском водохранилище, в районе храма святых апостолов Петра и Павла, на озере Первое в районе храма святителя Василия Великого, а также на озере Смолино, у храма в честь иконы Божьей матери «Утоли моя печали».

«По результатам исследований, качество воды указанных водных объектов, в местах оборудованных купелей, не соответствует требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям, – заявили в надзорном органе. – Учитывая вышеизложенное, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует ограничить купание в купелях, оборудованных на озерах Смолино, Первое и Шершневском водохранилище».

Напомним, в этом году на праздник Крещения Господня в Челябинске действуют 6 купелей. Они открылись в 18:00 сегодня, 18 января, и продолжат функционировать до 15:00 четверга, 19 января. Помимо вышеназванных, купели прорубили в акватории пляжа «Каспийский берег» на Шершнях, близ территории гостиничного комплекса «Смолино – Парк», а также на пляже «Восточный берег» на озере Первое.

Челябинск, Виктор Елисеев

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