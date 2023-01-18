Испания собирается ввести визы «цифровых кочевников» – соответствующий закон принят еще в конце декабря, однако как его применять, пока никто не знает. Власти обещают опубликовать подобные инструкции до конца марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цифровыми кочевниками называют высококвалифицированных специалистов, работающих удаленно, что позволяет им находиться в любой точке мире, где есть телефон и интернет. Специальные визы для таких людей уже ввели Хорватия, Германия, Исландия, Эстония, Норвегия, Чехия, Греция. «Кочевникам» разрешено длительное время находиться в выбранной стране при условии, что они не получают доход на ее территории, либо этот доход ограничен минимальной долей. При этом общая сумма доходов «кочевника» должна быть достаточно высокой, и некоторые страны требуют платить с нее налоги.

В Испании претендовать на визу кочевника смогут граждане любых стран, не входящих в ЕС. Претендентам разрешено работать на испанские компании только в том случае, что вознаграждение за это не превышает 20% общего дохода от профессиональной деятельности.

При этом цифровые кочевники должны будут платить налог в Испании, источники называют сумму в размере от 15% до 24% дохода.

«Удастся ли гражданам РФ получить такую визу, пока непонятно, – пишет Турдом. – Еще в прошлом году консульства Испании перестали выдавать визы инвесторов и предпринимателей нашим соотечественникам».

Отметим, что о выдаче «виз кочевников» задумались и в странах Средней Азии.

Мадрид, Анастасия Палей

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