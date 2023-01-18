«Металлург» упустил победу в матче против «Авангарда»

Магнитогорский «Металлург» в Омске уступил «Авангарду» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период встречи прошел без заброшенных шайб. Так что во втором хоккеисты решили поторопиться.

На 26-й минуте матча Григорий Дронов с передач Дениса Зернова и Егора Коробкина выводит гостей вперед – 1:0. А меньше чем через минуту Андрей Чибисов результативно завершает розыгрыш Джоша Карри и Максима Карпова – 2:0 в пользу «Магнитки».

Хозяева тоже не остались в стороне, и на 40-й минуте Владимир Ткачев с подачи Дамира Шарипзянова и Зията Пайгина сокращает отставание «Авангарда» – 1:2.

С началом третьего игрового отрезка омичи продолжают натиск, и на 47-й минуте встречи Арсений Грицюк сравнивает счет – 2:2. Правда, через минуту с небольшим Анатолий Никонцев после распасовки Коди Керрана и Артема Минулина вновь выводит магнитогорцев вперед.

Преимущество гостей держится почти до самого конца третьего периода. Но на 60-й минуте Рид Буше с подачи Семена Чистякова и Владимира Ткачева забивает третью шайбу, переведя игру в овертайм.

В дополнительное время омичи оказались сильнее, и Алекс Бродхерст поставил финальную точку – 4:3, и южноуральцам приходится довольствоваться лишь одним очком.

Челябинск, Виктор Елисеев

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