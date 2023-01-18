Проезды, подъезды и туалет: в Челябинске определили, как потратить полмиллиарда «инициативных» рублей

Инициативное бюджетирование в Челябинске по-прежнему далеко от заявленных целей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в этом году в Челябинске будет реализовано 113 инициативных проектов, в общей сложности на них из бюджета области выделено 517 миллионов рублей. Основные работы планируется завершить до 1 августа 2023 года.

С полным перечнем инициативных проектов 2023 года можно ознакомиться здесь.

Наибольшее число предложений касается ремонта межквартальных проездов и благоустройства дворов многоквартирных домов (в одном из проектов даже особо прописана организация тротуаров вдоль подъездов). Дело, безусловно, важное и для горожан нужное. Правда, ответственность за решение этих проблем лежит на районных администрациях и управляющих компаниях. Ведь формально, как правило, придомовые территории находятся в собственности муниципалитета, но тратить бюджет на их содержание ни сама мэрия, ни районы желанием не горят. Для участия же, например, в другой программе – «Формирование комфортной городской среды» – обязательными требованиями являются софинансирование и передача территории в собственность жителям многоквартирных домов, что не всегда находит поддержку уже среди самих жильцов.

Вот и стараются решить насущные проблемы за счет относительно небольшой суммы, выделенной регионом якобы на инициативные проекты. Благо, утвержденное городскими властями положение позволяет выступать инициаторами не только инициативным группам горожан и органам территориального самоуправления, но и юридическим лицам. Тем более, что последним проще провести оценку расходов на реализацию и общей стоимости проекта, нежели рядовым жителям. А это обязательное условие участие в конкурсной процедуре.

С одной стороны, проблема не слишком благоустроенных дворовых пространств хоть как-то решается. С другой, средств программы на приведение всех дворов в сколь-нибудь сносное состояние явно не хватает, да и не может хватить. Зато у чиновников появляется удобная отговорка. И все чаще горожанам, обратившимся к властям с требованием решить насущную проблему, советуют выступить с инициативным проектом. Если же он не находит поддержки конкурсной комиссии – спокойно разводят руками: не получилось в этом году, может, в следующем получится. В итоге и проблема осталась не решенной, и власти как бы упрекнуть не в чем.

Но если придомовые территории хоть как-то можно увязать с интересами граждан (участие которых в бюджетном процессе и призвана стимулировать программа «Инициативное бюджетирование»), постоянное присутствие в программе школьных территорий и вовсе мало объяснимо. Это бюджетные учреждения, и за содержание их отвечает бюджет – муниципальный или областной. При чем же здесь инициатива граждан? Но и в этом году с списке согласованных проектов немало предложений по благоустройству пришкольных территорий и ремонту школьных стадионов.

В общем-то, из той же оперы и еще один проект 2023 года – организация новых мест отдыха в парке «Сад Победы» на территории Тракторозаводского района. Парк также является муниципальным учреждением. И не совсем понятно, почему расширение его услуг должно финансироваться за счет средств, предназначенных для реализации инициатив горожан. А не, к примеру, за счет платы, полученной от арендаторов.

Сколь-нибудь широких проектов общественных пространств и благоустройства территорий в списке программы оказалось немного. Это новый сквер и прогулочная «Экотропа «ЧистоПарковый» в микрорайоне «Парковый», скверы «Молодежный» в Тракторозаводском районе и в микрорайоне Чурилово, благоустройство территории в границах улицы Воровского, Свердловского проспекта и улицы Карла Либкнехта, а также в поселке Уфимские Каменные Карьеры.

А есть и вовсе удивительные инициативы. Например, строительство общественного туалета на улице Доватора, у стадиона Колющенко. Видимо, без вмешательства горожан мысль о необходимости подобного объекта чиновникам в голову прийти никак не могла. Или лестничные марши к социальным объектам в Калининском районе. Наверное, и здесь ни руководство учреждений, ни районная администрация до появления инициативного проекта ни сном ни духом не ведали, что с лестницами у них что-то не так.

Впрочем, если взглянуть на список с другой стороны, все становится на свои места. Просто чиновники рассматривают программу «Инициативное бюджетирование» не в качестве стимула для вовлечения граждан в бюджетный процесс, как его воспринимают официально, например, в Минфине России, а в качестве еще одного канала получения средств.

Потому и подходы к распределению «областного полумиллиарда» соответствующие. Не хватило в школьном бюджете денег на ремонт стадиона – сделаем «инициативный проект». Забыли лестничный марш к соцобъекту отремонтировать – родим еще одну инициативу.

А придут горожане с рассказом про осыпающуюся пешеходную дорожку – тоже предложим им инициативный проект создать. И ждать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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