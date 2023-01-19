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Суббота, 21 января 2023, 14:49 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

19 января ожидаются следующие события – Челябинск

19.01.2023, четверг

  • 10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, третий этаж, гербовый зал)

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Информационные и издательские ресурсы ко Дню рождения Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, третий этаж, гербовый зал)

  • 15:00 Челябинск – Встреча, посвященная Сталинградской битве, приуроченная к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 16:00 Челябинск – Обзорная экскурсия в рамках выставки «Отчетка III» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

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