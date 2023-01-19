В СКР настаивают на повторном возбуждении уголовного дела о засильи бездомных собак в Коркино

В Челябинской области намерены повторно возбудить уголовное дело по нападениям безнадзорных животных на людей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по информации о бездействии должностных лиц по отлову безнадзорных собак в Коркинском округе.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных чиновников муниципалитета стало известно в начале января начавшегося года. Возбуждено оно было по подозрению в халатности в связи с непринятием мер по отлову безнадзорных собак. Позднее стало известно, что решение о возбуждении уголовного дела отменила прокуратура Коркино.

«Вместе с тем, как сообщается в СМИ, ситуация с безнадзорными животными в Коркинском муниципальном округе остается напряженной, и действенные меры по решению данной проблемы чиновниками не принимаются. Также сообщается, что стаи агрессивных бродячих собак набрасываются на граждан, в том числе и на детей», – отмечают представители силового ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В следственном управлении региона не смогли сказать, по какой причине надзорный орган отменил прежнее решение о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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