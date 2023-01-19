На Южном Урале зафиксировали 60 случаев бешенства животных

Печальное лидерство по числу погибших от бешенства животных закрепил за собой Челябинск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области, в 2022 году на Южном Урале подтверждены 60 случаев заболевания бешенством среди животных.

Заболели и погибли 23 кошки, 22 собаки, 10 лис, 2 енотовидных собаки, 2 декоративных крысы, 1 еж. Причем среди собак и кошек лишь 7 были бездомными (5 собак и 2 кошки), остальные содержались в квартирах и частных подворьях.

География возникновения бешенства разнообразна. Так, к примеру, в Брединском и Увельском районах зафиксировано по 5 случаев гибели животных от бешенства, в Верхнеуральском, Сосновском и Нагайбакском – по 4 случая, в Агаповском – 3 случая, в Карталинском, Красноармейском, Кунашакском,Чесменском, Троицком районах и в городах Южноуральск, Магнитогорск, Озерск – по 2 случая, в Каслинском, Чебаркульском, Коркинском, Уйском, а также в Копейске, Коркино, Миассе, Снежинске – по одному. Безоговорочным «лидером» стал областной центр: в Челябинске зафиксировано 11 случаев гибели животных от бешенства.

Отметим, что в 2021 году было зарегистрировано 70 случаев бешенства животных.

Для сравнения, в 2020 году на территории Челябинской области лабораторно подтверждено 69 случаев бешенства животных в 65 неблагополучных пунктах. Пик заболеваемости в регионе пришелся на 2010 и 2013 года, когда, соответственно, было зафиксировано 210 и 227 случаев. В 2011 и 2012 годах было 148 и 145 случаев бешенства. Самый низкий показатель пришелся на 2017 и 2016 года, когда от бешенства пало, соответственно, 31 и 45 животных. Остальные годы (2014, 2015, 2018, 2019, 2020) цифра колеблется в пределах 70.

Челябинск, Виктор Елисеев

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