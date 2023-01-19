Замглавы Миасса задержали после обысков в мэрии

В Миассе задержан высокопоставленный чиновник администрации.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителя главы Миасса Арсена Симонова сотрудники регионального УФСБ сопроводили сегодня, 19 января, на допрос в следственное управление СКР по Челябинской области. Об этом сообщает ряд источников в силовых структурах.
Чиновника, курирующего имущественный вопросы, подозревают в получении взятки.
Известно, что вчера, 18 января, в мэрии прошла выемка документов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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