Челябинка с сожителем, задушившие дочь, предстанут перед судом

В Челябинске будут судить супругов, расправившихся с молодой девушкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины и 46-летней женщины, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц.

Напомним, трагедия произошла 31 июля прошлого года в частном доме по улице Прессовщиков в Челябинске. По версии следствия, челябинец, у которого не складывались отношения с 18-летней дочерью сожительницы, задушил девушку. Пока он расправлялся со своей жертвой, ее мать держала дочь за руки, чтобы та не могла сопротивляться.

После того, как все было кончено, тело молодой челябинки выбросили в мусорный контейнер.

Уголовное дело будет направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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