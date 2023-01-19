Копить нельзя тратить: стратегии потребительского поведения челябинцев разбивают стереотипы

Стратегия потребительского поведения челябинцев напрямую зависит от возраста и материального положения. При этом результаты последних исследований разбивают стереотипы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у жителей Челябинска, что в настоящий момент они считают наиболее разумным – тратить средства или копить их на будущее? Мнения разделились практически пополам: 43,8% высказались за сберегающий режим, 40,5% считают, что сегодня нет смысла откладывать деньги.

Любопытно, что линии поведения «тратить все, что получаешь» придерживаются, в основном, южноуральцы старше 45 лет, в том числе и неработающие пенсионеры. Среди сторонников этой потребительской стратегии много малообеспеченных (по из личному ощущению) жители города, заявляющих, что копить и инвестировать им нечего.

А вот сберегательный тип финансового мышления продемонстрировали молодые люди в возрасте до 24 лет, в основном – студенты. Аналогичной тактики придерживаются и многие челябинцы в возрасте 25 – 44 лет, оценивающее себя как высокообеспеченные.

Среди тех, кто затруднился ответить (15,8%), чаще всего встречаются работающие пенсионеры и те, кто относит себя к категории малообеспеченных.

Интересные тенденции обозначились с точки зрения территориальной специфики представленности той или иной потребительской стратегии.

Так, считающих наиболее оптимальным копить и инвестировать в настоящее время больше, чем в целом по выборке, в Советском районе. Те, кто считает более оптимальным тратить деньги – в Калининском и Металлургическом районах, а затрудняются с определением наиболее выгодной потребительской стратегии жители Курчатовского и Центрального районов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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