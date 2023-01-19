В СКР рассказали, за что задержали вице-мэра Миасса

Следственное управление СКР раскрыло подробности уголовного дела в отношении высокопоставленного чиновника Миасса.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении СКР по Челябинской области, заместителю главы Миасса Арсену Симонову предъявлено обвинение в получении взятки.
Ранее стало известно о задержании высокопоставленного чиновника, курирующего имущественные вопросы, после обысков, прошедших в мэрии.
По данным следствия, чиновник получил 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания.
Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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