В Миассе в частном доме взорвался газ. Есть пострадавшие

Троих южноуральцев госпитализировали после взрыва газа.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 19 января, в частном доме на территории Миасса.
По информации ГУ МЧС по Челябинской области, экстренным ведомствам сообщили о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения. Предварительной причиной ЧП называют нарушение правил эксплуатации тепловой пушки.
В результате инцидента три человека получили ожоги различной степени. Все они госитализировали в ГБ №2 Миасса.
Челябинск, Виктор Елисеев
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