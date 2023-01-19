В Миассе в частном доме взорвался газ. Есть пострадавшие

Троих южноуральцев госпитализировали после взрыва газа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 19 января, в частном доме на территории Миасса.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, экстренным ведомствам сообщили о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения. Предварительной причиной ЧП называют нарушение правил эксплуатации тепловой пушки.

В результате инцидента три человека получили ожоги различной степени. Все они госитализировали в ГБ №2 Миасса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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