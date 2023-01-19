Российские города стали мировыми лидерами по индексу цифрового благополучия

Россия заняла пятое в мире по доступности домашнего интернета.

Согласно результатам исследования, проведенного аналитической группой Surfshark, меньше всего для оплаты тарифа на месяц (брался усредненный минимальный показатель ведущих операторов и средняя зарплата по стране) меньше всего нужно работать жителям Армении – 18 минут. Чуть дороже интернет в Израиле – 19 минут. В Германии этот показатель составляет 26 минут, в Японии – 27 минут, в России – 34 минуты.

Французам, чтобы окупить самый дешевый интернет, придется работать в 2 раза дольше россиян, а средний мировой показатель и вовсе составляет 6,5 часов.

Однако специалисты отмечают, что соотношение заработной платы и стоимости интернета не в полной мере отражает реальное положение качества жизни людей: высокая заработная плата – не является гарантией получения необходимых услуг дистанционно в максимально короткие сроки, а дешевый интернет может быть ужасного качества.

Поэтому команда интрент-проекта «Будь мобильным!» рассчитала индекс цифрового благополучия – доступность товаров и услуг в пересчете на среднюю стоимость домашнего интернета за месяц от крупнейших национальных операторов соотношение (по аналогии с индексом БигМака, индексом капучино и т.п.).

В выборку были включены продукты питания (хлеб, молоко, мясо птицы, питьевая вода), кофе капучино, стоимость комбо-набора в ресторане быстрого обслуживания (Макдоналдс или его локальный аналог), походы в ресторан на двоих (при заказе трех блюд), билеты в кино, абонемент в фитнес-клуб на месяц, поездки на общественном транспорте, а также стоимость бензина.

Индекс цифрового благополучия показывает, сколько единиц товаров и услуг доступно жителям городов на одну абонентскую плату за домашний интернет на скорости 100 Мбит/с. Получившиеся удельные коэффициенты складывались друг с другом. Итоговая сумма – и есть количественный показатель (индекс) цифрового благополучия.

Лидером среди городов мира по цифровому благополучию оказалась Москва с результатом 17,39 единиц. Помимо высоких зарплат и большой конкуренции среди поставщиков товаров и услуг российская столица отметилась достаточно низкой стоимостью интернета и крайне высоким качеством.

Второе место с результатом 16,20 занял Воронежа: крайне низкие цены на домашний интернет, невысокая стоимость продуктов питания, услуг и сервисов.

Санкт-Петербург расположился на третьем месте – 15,01.

Четвертое место занял Челябинск – 14,71: жители южноуральской столицы могут приобрести больше 14-ти товаров и услуг на сумму, равную стоимости месячного интернет-тарифа. Например, за такие же деньги челябинцы могут купить 3 чашки кофе, 5 литром молока, билет в кино (еще и сдачу дадут). А вот абонемент в фитнес-зал на 30 дней обойдется в 6 раз интернета на тот же период.

Отметим, что в рейтинге по индексу цифрового благополучия первые 19 строчек занимают российские города. И только на 20-м месте появляется первый иностранный мегаполис. Это Тель-Авив, где индекс составляет 9,09.

Челябинск, Павел Зварзин

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