На Южный Урал идет оттепель

Температура воздуха в Челябинской области поднимется выше нуля.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в пятницу, 20 января, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица.

Температура ночью -14, -19 градусов по Цельсию, в низинах до -25, на юго-западе -25, -30 градусов. Днем воздух прогреется до 0, -5 градусов, в низинах до -10, на юго-западе будет 13-18 градусов ниже нуля.

В выходные потепление продолжится. В ночь на субботу синоптики обещают -13, -18 градусов, на юго-западе до 25 градусов ниже нуля. Днем -4, +1 градус, на юго-западе до -9.

В воскресенье ночью ожидается 8-13 градусов ниже нуля, в низинах до -18 градусов. Днем -4, +1 градус.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики обещают 17-19 градусов ниже нуля, днем в пятницу будет -3, -5 градусов. В субботу ожидается 15-17 градусов ниже нуля ночью и 0, -2 днем. В воскресенье, 22 января, ночью будет -9, -11 градусов. Днем воздух прогреется до -1, +1 градуса по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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