Машина «скорой» застряла посреди нечищенной дороги на подъезде к больнице

Недалеко от ГКБ №6 в Челябинске экипаж скорой медицинской помощи «споткнулся» о ледяную колею.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», спецавтомобиль встал посреди широкой дороги, не сумев преодолеть последствия снегопадов. Видео инцидента было опубликовано в паблике «Текслер, помоги».
«Дорога в больницу ГКБ-6 заблокирована несколько дней», – подписали ролик авторы сообщения.
Судя по опубликованному видео, машина скорой помощи не смогла преодолеть образовавшуюся после длительных снегопадов и не ликвидированную до сих пор колею недалеко от расположенной практически в центре Металлургического района Челябинска больницы.
При этом более маневренные легковые автомобили еще могут проезжать препятствие. Микроавтобусу же преодолеть его не удалось, и медикам пришлось толкать машину, чтобы она могла выбраться из колеи и отправиться дальше.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube