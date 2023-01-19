Машина «скорой» застряла посреди нечищенной дороги на подъезде к больнице

Недалеко от ГКБ №6 в Челябинске экипаж скорой медицинской помощи «споткнулся» о ледяную колею.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спецавтомобиль встал посреди широкой дороги, не сумев преодолеть последствия снегопадов. Видео инцидента было опубликовано в паблике «Текслер, помоги».

«Дорога в больницу ГКБ-6 заблокирована несколько дней», – подписали ролик авторы сообщения.

Судя по опубликованному видео, машина скорой помощи не смогла преодолеть образовавшуюся после длительных снегопадов и не ликвидированную до сих пор колею недалеко от расположенной практически в центре Металлургического района Челябинска больницы.

При этом более маневренные легковые автомобили еще могут проезжать препятствие. Микроавтобусу же преодолеть его не удалось, и медикам пришлось толкать машину, чтобы она могла выбраться из колеи и отправиться дальше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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