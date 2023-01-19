«Трактор» проиграл в принципиальном поединке «Барысу»

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступил «Барысу» из Астаны – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», долгое время ни одна из команд не могла открыть счет. При этом борьбы была совершенно равной.

Лишь на 39-й минуте встречи Михаил Горюнов-Рольгизер с подачи Сергея Калинина распечатал ворота казахстанского клуба – 1:0 в пользу «черно-белых».

Впрочем, радовались болельщики челябинцев недолго. Уже на 42-й минуте Антон Сагадеев завершает розыгрыш Нельсона Ножье и Никиты Михайлиса и сравнивает счет – 1:1. А еще через минуту Александр Борисевич после распасовки Никиты Михайлиса и Алекса Гранта выводит гостей вперед.

Вернул Надежду «Трактору» Роб Хэмилтон. На 48-й минуте канадский защитник челябинцев замыкает розыгрыш Владимира Ткачева и Никиты Тертышного и сравнивает счет, забивая свою первую шайбу в КХЛ. Большего ни хозяева, ни гости в основное время не добились.

В овертайме все решил удар Никиты Михайлиса. Поучаствовав в обеих результативных атаках астанинцев в качестве ассистента, хоккеист, наконец, забивает сам – 3:2. «Барыс» прерывает серию поражений, «Трактор» записывает на свой счет одно очко, что позволяет «черно-белым» удержаться на восьмом месте Восточной конференции КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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