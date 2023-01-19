Депутат предложил поменять Россию на Сталина

Челябинский депутат просит вернуть на карту Челябинска имя Сталина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий запрос парламентарий направил на имя председателя Челябинской городской Думы Андрея Шмидта. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Депутат Владимир Корнев, представляющий в городском парламенте Металлургический район, предлагает переименовать расположенную в центре Челябинска улицу Российскую, вернув ей название «Улица Сталина». Он считает, что именно последнее наименование является «историческим». Ведь так улица называлась до 1961 года. Правда, в действительности она получила имя Сталина лишь в 1936 году. До этого объект улично-дорожной сети назывался «Улица Всеобуча» (с 1920 по 1936 год), а еще раньше на его месте существовали улицы Казарменная и Заручейная.

«Сталинская эпоха – пожалуй, самая сложная в истории России, – признает депутат. – Но при всей крови и нужде того времени, при всех потерях, ошибках, перегибах, внутрипартийной борьбе, а порой предательстве и преступлениях той неоднозначной поры – страна выстояла. Более того, она смело шагнула в новую эру».

Впрочем, совсем уж зарываться в историю парламентарий не горит желанием. «Оставим споры о личности Иосифа Джугашвили-Сталина историкам. Мое предложение вернуть улице Сталина ее прежнее название основано на том факте, что он возглавил Россию еще пашущую сохой, а оставил ее через 20 лет с ядерной бомбой и статусом сверхдержавы», – поделился он своим толкованием российской истории.

Отметим, что сам депутат родился в 1985 году, и вряд ли помнит даже закат СССР, что уж говорить про 50-ые годы или начало ХХ века.

Впрочем, мнение у каждого может быть свое, соглашается политик. И предлагает проголосовать на своей странице в поддержку его инициативы или против нее. Правда, пока подписчики депутата особой активностью в голосовании не отличаются: на 18:30 в нем приняли участие лишь 20 человек, и число сторонников и противников почти равное – 9:8).

Но сама идея возвращения исторических названий некоторыми принята на «ура». Например, один из комментаторов предложил переименовать улицу 50 лет ВЛКСМ в Невский проспект (именно так она называлась первые два года своей истории – с 1966 по 1968-й).

Челябинск, Виктор Елисеев

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