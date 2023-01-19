Южноуральские металлурги добровольно сертифицировали еще один вид продукции

ОАО «ММК-МЕТИЗ» завершил работу по добровольной сертификации проволоки холоднотянутой периодического профиля Вр из углеродистой стали класса прочности 1450 номинальными диаметрами 4,0 – 5,0 мм для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций.

Получен сертификат соответствия добровольной системы сертификации «Мосстройсертификация» сроком действия до декабря 2025 года.

Данный вид продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» был признан полностью соответствующим требованиям, предъявляемыми соответствующими нормативными документами и национальными стандартами. Добровольная сертификация , проведенная Органом по сертификации «НИЦ «Строительство», подтвердила, что в ОАО «ММК-МЕТИЗ» существует действенный контроль над технологическими процессами выполнения работ при производстве арматурного проката указанных профилей, проводятся достаточное по периодичности и объему количество испытаний и осуществляется результативный технический контроль, что даёт гарантии качества арматуры её потребителю.

Челябинск, Павел Зварзин

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