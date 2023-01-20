20 января ожидаются следующие события – Челябинск

20.01.2023, пятница
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:30 Челябинск – Открытие студенческой недели «Зима Студенческая» для студентов Челябинского колледжа культуры (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Концерт памяти джазовых музыкантов в Челябинске» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Китайский новый год: театрализованная концертная программа с участием иностранных студентов из Китая и приглашенных артистов (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус, актовый зал)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Литературный час, посвященный Аркадию Гайдару, «Жизнь такая, как надо» (детская библиотека №6 им. Аркадия Гайдара, ул. Калинина, 32)
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15:00 Челябинск – Интерактивное образовательное занятие «Умный пол» (Центральная детская городская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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16:00 Челябинск – Обзорная экскурсия в рамках выставки «Отчетка III» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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18:30 Челябинск – Премьера черной комедии «Человек в закрытой комнате» по пьесе современного драматурга Татьяны Загдай, постановка главного режиссера Казанского ТЮЗа Радиона Букаева (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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