Число заболевших ковидом за 2 рабочих недели выросло в 2,5 раза

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом.

Как уже сообщал «Новый День», минимум очередной волны был зафиксирован 7 января, когда было выявлено 22 новых случая. С 8 января показатели медленно поползли вверх и за 12 дней выросли почти в 3 раза. Так, за минувшие сутки зарегистрировано заболевших.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 1 зараженного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 397 тысяч 130 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 211 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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