В Челябинске назначили нового вице-мэра и главного по финансам

Замглавы Челябинска по строительству и председатель комитета финансов города приступили к работе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-мэром Челябинска по строительству назначен Александр Перемыкин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

К исполнению своих новых обязанностей г-н Перемыкин приступил сегодня, 20 января. До этого он возглавлял управление градостроительных разрешений мэрии.

Александр Перемыкин окончил ЮУрГУ в 2007 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». После этого работал в различных строительных компаниях.

Напомним, кресло вице-мэра по строительству освободилось 10 ноября прошлого года, когда в отставку подал Владимир Шамне, перешедший на работу в администрацию Калининского района Челябинска. В настоящее время он занимает пост главы районной администрации.

Начальником управления градостроительных разрешений назначена Наталья Мельник. Чиновница окончила ЮУрГУ в 2005 году по той же специальности, что и ее предшественник. В мэрии работает с 2008 года.

Кроме того, сегодня же председателем комитета финансов администрации Челябинска назначена Виктория Шин, с декабря прошлого года исполнявшая в должности зампреда подразделения обязанности руководителя (прежний глава Ирина Кузнецова была назначена на пост председателя контрольно-счетной палаты города).

Г-жа Шин окончила в 2008 году Всероссийский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В мэрии с 2007 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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