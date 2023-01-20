Юрюзань погружается в отопительный коллапс

Жители уральского города десять лет не могут согреться, несмотря на потраченные сотни миллионов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в детском саду города Юрюзань (Катав-Ивановский район) малыши спят в одежде, учащиеся местной школы были вынуждены уйти на дистанционное обучение, а жильцы многоквартирных домов стали массово жаловаться на отсутствие тепла в квартирах.

Такая ситуация сложилась из-за аварийного состояния теплосетей. Жители Юрюзани обратились за помощью в стрим общественной организации, после чего общественники, изучив ситуацию, подключили к решению вопроса прокуратуру.

Проблемы с отоплением мучают юрюзанцев последние 10 лет, но до их решения руки у властей дошли только весной 2022 года, рассказали активисты.

О необходимости замены теплосетей речь шла еще в схеме теплоснабжения Юрюзани, разработанной в 2013 году. Тогда же был подтвержден износ городской котельной, поставлен вопрос об изменении схемы теплоснабжения города, разделении ее на несколько частей в связи с новыми планами застройки и озвучены планы по строительству четырех котельных взамен одной действующей.

Общие затраты на модернизацию системы теплоснабжения Юрюзани оценили в 275 миллионов рублей, большая часть из которых – областное финансирование. Несмотря на внушительные дотации, масштабный проект забуксовал.

До 2022 года дальше «переговоров с потенциальными инвесторами» дело не шло. Наконец, в марте прошлого года муниципалитет подписал контракты на строительство котельных с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей.

Первое долгожданное сооружение, по официальным заявлениям муниципалитета, построено в районе Финских и в отопительном сезоне 2022-2023 годов уже даст тепло в дома. Примечательно, что, отчитываясь о проделанной работе, местные власти озвучили перспективу подачи горячей воды в дома, назвав это «приятным бонусом для людей».

Вторая котельная – на III Интернационала, 105а, как сообщали в администрации города, установлена. Для третьего объекта – на улице Гагарина – на октябрь 2022 года был подготовлен фундамент, смонтированы дымовые трубы. Также власти сообщали о протяженности подводящих сетей и разной степени их готовности.

В конце декабря 2022 года подписали акты приемки котельных, выполнены расчеты с подрядчиком. За работы по строительству котельной по улице III Интернационала, 105а, оплачено из бюджета около 70 миллионов рублей, за котельную по улице Гагарина, 15а, заплатили 105,5 миллиона рублей.

Однако и это не уберегло жителей Юрюзани от перспективы остаться без тепла в 30-градусный мороз. В ночь с 20 на 21 декабря на сетях произошла крупная авария. Пока специалисты искали место утечки теплоносителя, жители замерзали. Лишь 22 декабря власти отчитались об устранении причины аварии и возобновлении подачи тепла в дома.

В оправдания о внезапной аварии люди не верят, ведь тепло в Юрюзани зимой в дефиците каждый год независимо от прорывов. Как выяснилось, юрюзанцы оказались правы. Под Новый год в городских сообществах в соцсетях появились публикации о том, что трубы отопления, по которым пустили теплоноситель, попросту бросили на снег.

В наступившием году жители продолжают сообщать о проблемах, которые продолжаются даже после аварии.

Так, еще в декабре из-за холода в классах учеников местной школы перевели на дистанционное обучение. Когда же после новогодних праздников в январе этого года очные занятия не возобновились, родители забили тревогу. Поднявшийся скандал вынудил местные власти вновь усадить детей за парты. Вот только температурный режим в школе так и не восстановили – вместо этого в помещениях поставили маленькие обогреватели типа «Ветерок», которые попросту пересушивают воздух в классных комнатах и делают его аллергенным, считают общественники.

«В этой ситуации множество вопросов к властям, в частности: почему затягивали с решением проблемы, почему начали заниматься ею только в марте 2022 года? На каком этапе находятся остальные котельные и что стало с деньгами, выделенными на их строительство? Почему сети отопления брошены без утепления, без укладки в траншеи и кто за это ответственен? Мы переадресовали эти вопросы правоохранителям – уверены, они найдут ответы», – заявили активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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