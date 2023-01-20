В Магнитогорске разработают свою технологию производства важного элемента прокатного стана

МГТУ и МЗПВ разработают импортозамещающую технологию производства валков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова получит грант в размере 21 млн рублей на разработку импортозамещающей технологии производства прокатных валков.

Победу в конкурсе грантов Минобрнауки Челябинской области одержал научный коллектив под руководством доктора технических наук, профессора, президента МГТУ им. Г.И. Носова Валерия Колокольцева. Грант выделяется на реализацию совместного с ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в Группу ПАО «ММК») научно-технического проекта Уральского межрегионального научно-образовательного центра – «Разработка нового химического состава сплава для производства двухслойных прокатных валков станов горячей прокатки с диаметром бочки более 1000 мм взамен импортных».

«Исследованиями материалов для прокатных валков совместно с Магнитогорским заводом прокатных валков мы уже занимаемся около трех лет. В последнее время, многие импортеры прокатных валков перестали поставлять свою продукцию на металлургические заводы Российской Федерации, что привело к дефициту этих изделий и увеличению спроса на них. Правительствами РФ и Челябинской области было принято решение профинансировать проекты, направленные на импортозамещение. Для производства новых видов изделий требуются новые технические решения, которые можно разработать в рамках научно-исследовательской работы», – поясняет Валерий Колокольцев.

Научные сотрудники МГТУ им. Г.И. Носова разрабатывают принципиально новый сплав, который будет являться аналогом зарубежного. Его можно будет применять для производства валков черновой группы клетей прокатных станов.

«Наш сплав будет сочетать в себе комплекс уникальных свойств. Важно добиться определенной твердости, устойчивости к воздействию высокой температуры, прочности. Только в этом случае можно освоить выпуск новой продукции. Но научный проект нацелен не только на разработку состава сплава. Производство прокатных валков – это многостадийный процесс, который включает в себя выплавку сплава, заливку его в форму, термическую обработку и другие операции. Этим вопросам наш коллектив также уделит внимание», – рассказывает заведующий кафедрой литейных процессов и материаловедения, кандидат технических наук Николай Феоктистов.

Разработкой новой продукции кафедра литейных процессов и материаловедения вуза занялась еще три года назад. Тогда перспективное направление исследований сформировалось после обсуждения с промышленным партнёром, в ходе которого выяснилось, что на отечественных металлургических предприятиях применяется значительная доля прокатных валков импортного производства. Коллеги с производства объяснили, что с удовольствием бы перешли на отечественную продукцию. Научный коллектив, состоящий из специалистов разных областей: литейщиков, материаловедов, IT-специалистов принял предложение от партнеров и приступил к исследовательской работе.

Некоторая часть экспериментальной работы уже проведена в лаборатории университета, на промышленном предприятии, а также был получен небольшой сегмент будущего продукта, с которым будут продолжены исследования.

В процессе разработки специалисты столкнулись с трудностями, которые, конечно же, решаются в рабочем порядке.

«Например, столкнулись с отсутствием некоторых необходимых материалов для выплавки сплава. Также возникали проблемы, связанные с ограниченными возможностями нашего лабораторного оборудования. Поэтому, бесспорно, нам понадобится помощь коллег из других университетов, мы заложили на это финансирование. При реализации большого проекта нельзя все работы сделать на базе одной организации. Есть уникальные установки, применение которых необходимо для одного или двух экспериментов, но приобретать их из-за этого нецелесообразно и очень дорого. Кроме того, мы будем консультироваться и с нашими производственными партнерами, чтобы учитывать их технологические возможности и практический опыт», – поделился Николай Феоктистов.

Проект рассчитан на три года. Уже через полтора года научные сотрудники университета планируют выдать технические рекомендации для производства нового вида продукции, а еще полтора года останется на непосредственное освоение ее выпуска.

Несмотря на то, что проект только разрабатывается, у предприятия уже имеется потенциальная корзина заказов. Есть группа металлургических заводов, которая готова приобретать отечественную продукцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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