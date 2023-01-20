Пенсионерка из Златоуста «спрятала» 4 миллиона рублей на счете мошенников

Почти 4 миллиона рублей перечислила жительница Златоуста на «безопасные» счета по указаниям якобы представителя банка и правоохранителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, каждый день полицейские информируют граждан о мошеннических схемах. Но когда мошенники звонят, южноуральцы поддаются на их убедительные доводы. Именно так и произошло с 66-летней жительницей Златоуста.

Мошенники звонили ей несколько дней, представляясь сотрудниками банка и силового ведомства. Женщине сообщили, что неизвестный пришел в офис банка в Москве с доверенностью, выданной якобы самой пенсионеркой, чтобы снять средства с ее счетов. Для убедительности ей прислали в чате удостоверение звонившего специалиста финансово-кредитной организации. Также отправили в этом чате фотографии с сайта правоохранительного ведомства.

Женщина сообщила злоумышленникам, что на счете у нее 1,5 миллиона рублей. По указанию мошенников она поехала в банк и перевела деньги на «безопасную» ячейку.

На следующий день женщине сообщили, что вновь объявились мошенники. Тогда пенсионерка призналась звонившим, что у нее есть средства еще в двух банках. Действуя по указаниям аферистов, она вновь поехала в банк и перевела со своего счета на счет, который продиктовали неизвестные лица 1 миллион рублей.

Потом поехала в другой банк, чтобы перевести еще 1,5 миллиона рублей. Впрочем, что-то от этой суммы у нее еще оставалось, когда с ней связались сотрудники банка и уточнили, не выполняла ли она переводы по чьему-то указанию. Женщина не сразу, но призналась работникам кредитного учреждения, и выяснилось, что ее обманули.

По словам пенсинерки, она хоть и знала о мошенниках, но доверилась, так как с ней очень убедительно разговаривали, к тому же пересылали фотографии удостоверений и других подтверждающих документов.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудники полиции региона в очередной раз призывают южноуральцев не доверять незнакомцам. «При поступлении звонка от неизвестных лиц, предлагающих перевести деньги на «безопасные счета», прекратите общение. Перезвоните в банк и уточните информацию», – настоятельно советуют они.

Перед совершением финансовой операции рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалистов, посоветоваться с членами семьи. «Не следует идти на поводу у тех, кого вы не знаете и не видите, тем более выполнять их инструкции, озвученные по телефону», – подчеркивают в полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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