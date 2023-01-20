В Челябинской области высокопоставленного чиновника оштрафовали за плохую уборку снега

Заваленные снегом дороги Нязепетровска аукнулись начотдела районной администрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проверку соблюдения в Нязепетровске требований законодательства о благоустройстве, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с учетом неблагоприятных погодных условий, надзорное ведомство Нязепетровского района провело совместно с сотрудниками ГИБДД в декабре 2022 года.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения правил благоустройства в зимний период: дороги были очищены ненадлежащим образом, на тротуарах, посадочных площадках общественного транспорта и перекрестках возвышались снежные валы.

Также установлено, что фактически во время обильного снегопада на дорогах районного центра работало лишь несколько единиц снегоуборочной техники, да и те выходили несвоевременно.

При этом контроля за уборкой территорий со стороны чиновников администрации района не было, а своевременные меры к подрядным организациям в рамках имеющихся муниципальных контрактов не приняты.

По результатам проверки прокуратурой главе администрации района внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений, усилен контроль за подрядчиками.

Кроме того, в отношении начальника отдела по дорожному хозяйству и благоустройству администрации Нязепетровского района возбуждено административное дело по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Чиновник оштрафован на 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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