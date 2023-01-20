Замглавы Миасса отправили в СИЗО

Обвиняемому в получении взятки чиновнику избрали меру пресечения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство поддержало ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы Миасса Арсену Симонову.

Напомним, чиновника задержали в четверг, 19 января, после прошедших накануне ареста обысков в мэрии Миасса. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.

По версии следствия в октябре 2022 года замглавы города получил через посредника 50 тысяч рублей, переданных представителем коммерческой организации за заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по организации работ по сносу многоквартирных домов в городе, а также за общее покровительство при последующем выполнении работ в рамках контракта и беспрепятственное принятие выполненных работ.

️Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

️Центральный районный суд Челябинска принял решение о заключении чиновника под стражу на 2 месяца, то есть до 18 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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