В России на треть увеличили скорость мобильного интернета за счет рефарминга

МегаФон на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны, реализовав программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

МегаФон проанализировал потребление мобильного трафика во всех регионах страны и с помощью инструментов Big Data спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Полученные данные стали основой для масштабной программы рефарминга.

«Нагрузка на сети операторов постоянно растёт: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг – эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он даёт возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов», – говорит технический директор МегаФона Алексей Титов.

Помимо рефарминга, инженеры оператора применяют и другие способы улучшения услуг в сети четвертого поколения. В Челябинской области это также актуально – здесь уже свыше 88% всего трафика приходится на 4G.

В прошлом году МегаФон в 1,5 раза расширил емкость 4G в 42 населенных пунктах Южного Урала. Улучшения прошли почти в 200 локациях, где заметно подрос трафик. Из крупных городов – Магнитогорск, Озерск, Копейск и Коркино. Из небольших пунктов: Вахрушево, Долгодеревенское, Казанцево, Касарги, Рощино, Томинский и многие другие. В план работ также вошли села, поселки и деревни, где проживает менее 500 человек – Большое Шумаково, Вавиловец, Карабаново, Красный Камень, Малиновка, Малый Куяш, Таловка и другие.

Благодаря проведенным работам расширились возможности технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G. В Челябинской области таким современным способом совершается уже каждый второй звонок.

Программа рефарминга продолжится в 2023 году.

Челябинск, Софья Артемьева

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