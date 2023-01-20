Бросай курить, вставай на лыжи: в ЮУГМУ назвали простые принципы долголетия

Увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество можно, не прибегая к медикаментами и дорогостоящим процедурам. Так считает заведующая физиотерапевтическим отделением клиники ЮУГМУ, врач-физиотерапевт высшей категории Марина Иваничкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый фактор долголетия – регулярная двигательная активность. Прогулки на свежем воздухе, простая ходьба по 20-30 минут в день, занятия спортом – все это позволяет продлить молодость и укрепить здоровье.

При сидячей работе перерывы нужно устраивать каждый час: «Размяться, походить по лестницам, вдоль коридора, выполнить несколько упражнений для глаз. Это своеобразная профилактика застойных явлений», – говорит врач.

Второе правило долголетия – сбалансированное питание. Важно сократить употребление легкоусвояемых углеводов, отказаться от фастфуда, газированных напитков, а также жареных, острых и сильносоленых продуктов.

Третий принцип – отказ от курения. По словам специалиста, бросившие курить пациенты довольно скоро замечают улучшения в самочувствии: у них нормализуются давление и сон, улучшается цвет лица. Плюс ко всему уходит психологическая зависимость, когда человек без сигареты не может сделать и шага, добавляет врач.

«Чтобы продлить молодость, нужно больше гулять на свежем воздухе, соблюдать принципы здорового питания, найти хобби, которое доставляет удовольствие и просто радоваться жизни», – заключила Марина Иваничкина.

Челябинск, Софья Артемьева

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