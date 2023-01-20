Активисты Магнитогорска подали иск о возврате площадки для митингов в центр города

Магнитогорские оппозиционеры требуют вернуть гайд-парк в центр города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Яблоко», областной суд принял к производству иск координатора магнитогорской ячейки к правительству региона о возврате места для митингов в центр города металлургов – сквер Трех поколений.

Гайд-парк в Магнитогорске переехал отсюда практически на окраину – к памятнику Первой палатке – в 2017 году. При этом, по словам активистов, в причины такого решения правительство жителей не посвящало.

Между тем, у челябинских активистов есть опыт успешного оспаривания таких действий чиновников. Так, в прошлом году Второй апелляционный суд признал незаконным решение регионального кабмина об исключении из перечня гайд-парков областной столицы трех мест (Алое поле, парк Гагарина и сквер Колющенко), заявив, что чиновники не смогли доказать его обоснованность.

Первое заседание суда по иску магнитогорцев назначено на 27 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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