В Челябинске маршрутный ПАЗ сбил на «зебре» пенсионерку. Женщина погибла

В Челябинске выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Ленинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла сегодня, 20 января, в 11:35 у дома на улице Новороссийской.

25-летний водитель автобуса ПАЗ, двигавшегося по одному из маршрутов, сбил 79-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортных средств.

В результате пенсионерка скончалась на месте ДТП. Подробности аварии выясняют инспекторы ГИБДД.

«Сотрудники Госавтоинспекциия обращаются к участникам дорожного движения, во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты», – обращаются представители силового ведомства в горожанам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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