В России возник дефицит Чебурашек – со всеми вытекающими

В России резко возрос спрос на Чебурашек.

Как уже сообщал «Новый День», полнометражный фильм об ожившей ушастой игрушке, ищущей друзей, вышедший на российские экраны 1 января побил все рекорды, собрав менее чем за 10 дней более 3 млрд рублей.

Заработать на этом успехе решили и продавцы ширпотреба: маркетплейсы и порталы объявлений заполонили предложения купить очаровательного зверька – дорого. Если до выхода фильма цена на Чебурашку редко когда дотягивала до 1 тысячи рублей, то сейчас доходит до 9 тысяч (за это, обещают продавцы, игрушка скажет несколько фраз и споет 2 песенки).

Те, кто умудряется сделать заказ по столь негуманным ценам, разочарован: «Игрушка криво сшита и помята, нос поцарапан», – жалуются покупатели. «Криво сшит, нитки торчат. Моська ядовитого цвета». «Игрушка не поет и не говорит. Кнопки даже нет. Брали на подарок, ребенок расстроен».

«За эту цену он посуду еще моет?», – интересуются некоторые. На это продавцы отвечают, что дороговизна связана с дефицитом, вызванным «опозданием новых поставок из Китая». А на вопрос, почему игрушки такие страшные, невозмутимо отвечают: «Какие есть».

Челябинск, Софья Артемьева

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