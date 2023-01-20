СКР займется скандалом в больнице Каслей

Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует проверку заявления бывшего заместителя главврача Каслинской больницы, обвинившего руководство в развале системы медицинской помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить по информации о нарушениях в одной из больниц Южного Урала. Об этом сообщает телеграм-канал Информационного центра СК России.

«В социальных сетях сообщается, что в следственные органы обратился медработник одной из больниц города Касли Челябинской области и сообщил о возможном совершении незаконных действий со стороны медицинского руководства учреждения, из которого, как сообщается, его уволили за жалобу на нехватку оборудования и другие проблемы», – говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Петру Решетникову представить доклад о ходе доследственной проверки.

Напомним, ранее заместитель главврача районной больницы Каслей Аркадий Зуев, покинувший пост в декабре минувшего года, опубликовал в социальных сетях обширный ролик. По словам медика, в учреждении не хватает даже элементарных вещей: шприцов, лекарств, реактивов для анализов. Все это пациенты вынуждены покупать за свой счет, уверял он. При этом его попытки убедить руководство изменить подход к обеспечению работы больницы закончились тем, что его «попросили» покинуть организацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»