Глава Следственного комитета проконтролирует разбирательства с проблемной канализацией в Чебаркуле

Дома в военном городке Чебаркуля регулярно затапливает отходами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о предварительных результатах проверки по информации о возможном нарушении прав жителей военного городка. Об этом сообщает телеграм-канал Информационного центра СК России.
«В социальной сети сообщается о затоплении подвалов ряда многоквартирных жилых домов канализационными стоками и стойком неприятном запахе во всем населенном пункте вследствие неисправности городской системы канализации. Обращения горожан к уполномоченным органам результатов не дают», – заявили в силовом ведомстве.
О своей проблеме жители поселка Каширина, расположенного на территории Чебаркуля, рассказали в социальных сетях. В следственном управлении СКР по Челябинской области начата процессуальная проверка.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.
Челябинск, Виктор Елисеев
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