Глава Следственного комитета проконтролирует разбирательства с проблемной канализацией в Чебаркуле

Дома в военном городке Чебаркуля регулярно затапливает отходами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о предварительных результатах проверки по информации о возможном нарушении прав жителей военного городка. Об этом сообщает телеграм-канал Информационного центра СК России.

«В социальной сети сообщается о затоплении подвалов ряда многоквартирных жилых домов канализационными стоками и стойком неприятном запахе во всем населенном пункте вследствие неисправности городской системы канализации. Обращения горожан к уполномоченным органам результатов не дают», – заявили в силовом ведомстве.

О своей проблеме жители поселка Каширина, расположенного на территории Чебаркуля, рассказали в социальных сетях. В следственном управлении СКР по Челябинской области начата процессуальная проверка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»